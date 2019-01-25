Ekrem İmamoğlu ile vatandaşın ilginç diyaloğu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler'de halka hitap etti. Konuşması sırasında yağmurun başladığını gören İmamoğlu, ''Yağmur yağabilir her an'' deyince vatandaşın yanıtı gecikmedi: ''Yağsın yağsın, sen konuş.'' Seçimi kazanmak için topyekün mücadelenin şart olduğunun altını çizen İmamoğlu, '' 31 Mart itibariyle İstanbul'da sevgi, vicdan, ahlak, adalet, hak, hukuk kazanacak'' dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, esnaf gezisi ve Cuma namazının ardından Bahçelievler'de halka hitap etti. CHP ve İYİ Parti Bahçlievler ilçe başkanlıklarının bulunduğu bina önüne kurulan sahneden yaklaşık 2 bin kişiye konuşan İmamoğlu, ''Bizim için en büyük proje, İstanbul'un çocuklarının mutluluğu, kadınların hayata ve iş dünyasına katılımı, işiyle emeğiyle evine ekmek getirmesi. Uyuşturucudan ve huzursuzluktan uzak mahalleler olması. Bizim için büyük proje insana hizmet. İstanbul'u yöneten akıl, yönettikleri ilçeleri çok geride bırakmış. Kaymak tabaka dedikleri yerlerdeki yönetimi, ben olsam alkışlarım. 39 ilçenin mutlu olduğu bir İstanbul yaratacağız'' dedi.

''31 Mart'ta sevgi kazanacak''

Konuşması sırasında yağmurun başladığını gören İmamoğlu'nun, ''Yağmur yağabilir her an'' sözlerine, kalabalıktan, ''Yağsın yağsın, sen konuş'' yanıtı geldi. İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Çok çalışacağız. Herkesi dinleyeceğiz. Hiç kimseye nutuk atmayacağız. Önce derdini anlamaya çalışacağız. Sonra güzel güzel ne yapmak istediğimizi anlatacağız. Vatandaş, bu siyasi anlayış herkese sevgisiyle, kalbiyle, vicdanıyla yaklaşıyor diyecek. Lütfen kimseyi itmeyin, kucaklayın. 31 Mart itibariyle İstanbul'da sevgi, vicdan, ahlak, adalet, hak, hukuk kazanacak.''

''Hepiniz bu sürecin kahramanı olun''

''Topyekün mücadele edersek İstanbul güzel günlerine dönmüş olacak'' diyen İmamoğlu, İstanbul'un, dünyanın en kötü yönetilen kentlerinden biri olduğunu ifade etti. İmamoğlu, ''İstanbul, 16 milyon nüfusu yönetecek yeteneği olmayan insanlar tarafından yönetilmekte. Biz ise tersini yapıp, 16 milyon insanı sürecin içine katacağız. Size söz veriyorum, bu kardeşiniz, bu hemşehriniz 31 Mart gecesine kadar 24 saat çalışacak. Herkese sesini duyuracak. Ama ben biliyorum ki onu sevenler, gönül verenler olmadan bu iş olmaz. Onun için hepinizin bu sürecin bir kahramanı olmanızı istiyorum'' diye konuştu.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

İmamoğlu, konuşmasını, ''İstanbul'da huzur istiyoruz. Aklın ve bilimin her alana yayıldığı bir İstanbul istiyoruz. Kütüphaneler, güzel okullar, parklar istiyoruz. Okul öncesi eğitilen çocukların bu ülke için umut olmasını istiyoruz. Bu süreç için el ele olmaya var mısınız'' sözleriyle noktaladı. Konuşmasının ardından ''Halk Pazarı''na gidip esnafla konuşan İmamoğlu, kendisine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, İmamoğlu ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Hasan Sarıbaş adlı bir vatandaşın, İmamoğlu için yazdığı şiiri yüksek sesle okuması renkli görüntüler oluşturdu. İmamoğlu turunu, İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek tamamladı.