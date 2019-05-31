Ekrem İmamoğlu'na bağış yapan İBB çalışanı işten atıldı !

YSK'nın tartışmalı kararıyla mazbatası alınan İBB'nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu’na 50 TL’lik bağış yapan İBB çalışanı işten atılınca isyan etti: "Bu mu Müslümanlık!"

Nuri Başkapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirakinin 5 yıllık personeli. 23 Mayıs tarihinde iş akdi feshediliyor, kendisine de 25 Mayıs’ta bildiriliyor.

T24'ten Candan Yıldız'ın haberine göre; Noter kanalıyla yapılan bildirimde Nuri Başkapan’ın 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17’inci maddesine göre işten çıkarıldığı belirtiliyor.

İşten atılan Başkapan ise sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle işten çıkarıldığını söylüyor:

"Bir akraba cenazesi nedeniyle Rize’de olduğum gün gıyabımda iş akdim feshediliyor. Rize’den döndükten sonra yöneticileri aradım ve son haftalarda sosyal medyada yaptığım paylaşımların rahatsızlık yarattığı iletildi. İşe girerken referansım Cumhurbaşkanlığı Özel Kalemi Hasan Doğan’dı"

Başkapan, İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin ardından Ekrem İmamoğlu için başlatılan kampanyaya 50 TL’lik bağış yapıyor. YSK’nın gerekçeli kararının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sesleniyor. Bütün bunları da sosyal medya hesabından paylaşıyor.

‘Haksız fesih’ gerekçesiyle karşı dava açacağını ifade eden Başkapan çektiği videoda “Amacım kendilerini dindar, işçi aşığı olarak tanıtanların maskelerini düşürmek” diyor.