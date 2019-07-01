Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a çağrı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haber Global'de Erdoğan Aktaş'ın konuğu oldu. İmamoğlu, "Binali Bey'e çağrımı yineliyorum. Ben kendilerini Saraçhane'de ağırlamak istiyorum. Birkaç konuda görüşlerini almak isterim" dedi.

BİNALİ YILDIRIM'A ÇAĞRI

Bana hala bir çay daveti gelmedi. Seçimler bitti, 'ben çaya davet etmiştim, davetim geçerli bir gün gelir.' Şeklinde bir röportajını duydum. Ben televizyondaki tebriği kabul etmiyorum. Hatırlatırım ben mazbatamı aldım. Dolayısıyla bir tebrik telefonu bekledim. Ben olsam arar, yerinde ziyaret ederdim. Dolayısyla ben Binali Bey'e çağrımı yineliyorum. Ben kendilerini Saraçhane'de ağırlamak istiyorum. Birkaç konuda görüşlerini almak isterim. Ben çaydan kahveye doğru bir sıçrama yaptım. Sayın Yıldırım bunun üstüne ancak yemek davetinde bulunarak çıkabilir.