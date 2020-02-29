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  3. 29 Şubat 2020 15:40

Elazığ'da korkutan deprem

AFAD'ın verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 15.29'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Sivrice ilçesi Kürkköy olarak saptadığı deprem, saat 15.29'da meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra, Elazığ kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ ve Malatya'da 41 kişi yaşamını yitirmişti.

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