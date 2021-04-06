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Emekli amiral Kezek'ten FETÖ çıkışı: ''Asarım kendimi''

104 emekli amiralin imzasıyla yayınlanan bildiriye ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Atilla Kezek, ''FETÖ ile ilgisi olan bir adam bulsunlar, asarım kendimi'' dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltına alınan eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Atilla Kezek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Önceki gün Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Kezek, Montrö ile ilgili sözler olunca hassasiyetlerimizi ifade etmek istediklerini belirtti.

'ZAMANLAMA YANLIŞ'
Bildirinin zamanlamasının yanlış olduğunu belirten Kezek, 'darbe' iddialarıyla ilgili ise çok net konuştu.

'DARBE' İDDİASINA YANIT
Darbe çağrışım iddialarını reddeden Kezek, darbeye karşı ilk kendilerinin duracağını ki 15 Temmuz'da da tam olarak böyle olduğunu söyledi.

'ASARIM KENDİMİ'
FETÖ iddialarına da yanıt veren Kezek, "FETÖ ile ilgisi olan bir adam bulsunlar, asarım kendimi" dedi.

Emekli amirallerin ifadesi ortaya çıktı! İşte bildiriyi hazırlayan isimEmekli amirallerin ifadesi ortaya çıktı! İşte bildiriyi hazırlayan isimGüncel

 

İsmail Saymaz'ın yazısının tamamı için tıklayınız

Etiketler emekli amiral atilla kezek fetö
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