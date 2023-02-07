Emin Pazarcı'dan tepki çeken paylaşım: ''Çakacağız hem de vura vura''

Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen depremlerin yarattığı yüzyılın felaketinde Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı’dan tepki çeken paylaşım geldi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. 10 kentte hasara neden olan depremler sonrasında binalar çöktü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye iki büyük depremle sarsıldı . Bu süreçte Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı’dan tepki çeken paylaşım geldi.

Emin Pazarcı, Twitter hesabından şunları paylaştı:

Yaşadım, biliyorum...

17 Ağustos'ta bölgedeydim. Günlerce kaldım, enkaz üstünde çalıştım.

Bugün hava şartları çok ağır. Ama şu ana kadar 2.500 kişi enkazdan sağ çıkarıldı. 17 Ağustos'ta ilk 24 saat harekete bile geçilememişti.

Allah emeği geçenlerden razı olsun.

Ali Baz Karanfil isimli bir vatandaş ise Emin Pazarcı’nın bu paylaşımında, “Bugün bari sussanız” şeklinde yorum yaptı.



Emin Pazarcı ise vatandaşa şu ifadelerle cevap verdiği görüldü:

Yook öyle şey… Çakacağız hem de vura vura