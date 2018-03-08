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  2. Güncel
  3. 08 Mart 2018 22:42

Emine Erdoğan ilk Instagram paylaşımını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü ilk kez Instagram'dan fotoğraf paylaşarak kutladı.

Emine Erdoğan ilk Instagram paylaşımını yaptı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, ilk kez fotoğraf paylaştığı resmi Instagram hesabından kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ilk kez fotoğraf paylaştığı resmi Instagram hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

"emineerdogan" adlı Instagram hesabındaki ilk paylaşımında, "Dünyanın her yanından, toplumun her kesiminden kadınlarımızla her zaman bir olduk." ifadesini kullanan Emine Erdoğan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Emine Erdoğan, çeşitli organizasyonlarda kadınlarla bir araya geldiği 4 fotoğraf karesini de takipçileriyle paylaştı.

Fotoğraflar, Instagram'da paylaşıldığı an 3 bin 453 beğeni aldı.

Emine Erdoğan'ın söz konusu mesaj ve fotoğrafları resmi Twitter hesabında da yer aldı.

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