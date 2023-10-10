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Emniyet'te deprem: 9 polis açığa alındı

Emniyet'te deprem: 9 polis açığa alındı
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Ankara Emniyeti’nde 9 polis memuru yürütülen bir "suç örgütü" soruşturması kapsamında açığa alındı.

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla tutuklanan A.K. soruşturmasının yargı ve emniyete uzanıp uzanamayacağı tartışmaları sürerken Ankara Emniyeti’nde çok kritik bir gelişme yaşandı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre dokuz polisin yürütülen idari soruşturma kapsamında “suç örgütü” iddiasıyla açığa alındığı öğrenildi.

Söz konusu polisler hakkında bir süredir müfettiş incelemesinin devam ettiği, bu kapsamda müfettişlerin talebi ve Bakan Ali Yerlikaya’nın oluruyla 9 kişinin dün akşam saatlerinde açığa alındığı ifade edildi.

Etiketler ankara emniyet açığa alındılar polis memuru polis polisler
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