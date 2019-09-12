Emniyet'ten ''kürtaj listesi'' skandalında geri adım

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yapılan açıklamada “Tepkilerimiz sonuç verdi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Polikistik Over Sendromu olup kürtaj yaptıran 30-40 yaş arası kadınları ‘fişlemekten’ geri adım attı. Dediğimiz gibi: Aslolan hekimliktir!” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, 1 Ocak 2017 ile 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında kentteki tüm kamu ve özel hastanelerde 30-40 yaş aralığında ‘polikistik over sendromu’ olup, kürtaj yaptıran kadınların listesini İl Sağlık Müdürlüğü’nden istemişti. Emniyet’in ‘ivedi’ ve ‘gizli’ ibareleriyle gönderdiği skandal yazının ardından İl Sağlık Müdürlüğü de ilgili kurumlardan listenin en geç 13 Eylül’e kadar kendilerine ulaştırılmasını talep etmişti.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

‘Kürtaj listesi’ haberi Meclis gündemine de taşındı. CHP Milletvekili Sera Kadıgil, İçişleri Bakanı Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi sundu. CHP’li Vekil, “Kadınların özel hayatlarında FETÖ’nün izlerini aradığını iddia etmek aklımızla dalga geçmektir” dedi.

HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şu soruyu yöneltti: “Hasta bilgilerinin gizliliği ilkesini ihlal eden bu yazının iptali için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile görüştünüz mü?”