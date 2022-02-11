Enerji Bakanı Dönmez'in elektrik şirketleri ile yaptığı toplantıda elektrik kesildi
Enerji Bakanı Dönmez'in 21 elektrik dağıtım şirketi yöneticisiyle yaptığı toplantı sırasında elektrik kesildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bugün 21 elektrik dağıtım şirketi temsilcisiyle bakanlık binasında bir araya gelmişti.
DHA'nın haberine göre Bakan Dönmez'in toplantı salonuna girdiği sırada salonun elektrikleri gitti.
Toplantı bunun üzerine başka bir salonda yapıldı.
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