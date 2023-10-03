Enflasyon sonrası Dolar, Euro ve altında son durum

Piyasalar bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon verilerini bekliyordu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon verisini açıkladı.

Açıklanan verilerle enflasyon, eylül ayında yıllık yüzde 61,53 seviyesine çıkarak yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

TÜİK verilerine göre Eylül ayında üretici ve tüketici enflasyonları şöyle gerçekleşti:

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,53, aylık %4,75 oldu



TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,75, bir önceki yılın Aralık ayına göre %49,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %55,30 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %47,44, aylık %3,40 arttı



Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,40, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,55 artış gösterdi.

Veriye yönelik genel beklenti, seçimlerin ardından TL'de yaşanan değer kaybının birikimli etkisi ve vergi artışlarıyla Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yükselişini sürdürmesi yönündeydi.