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Enflasyon sonrası Dolar, Euro ve altında son durum

Enflasyon sonrası Dolar, Euro ve altında son durum
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon verileri sonrasında , başta Dolar ve Euro olmak üzere dövizin TL karşısındaki zirve seyri sürerken altında düşüş devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Piyasalar bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon verilerini bekliyordu.
 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon verisini açıkladı.

Açıklanan verilerle enflasyon, eylül ayında yıllık yüzde 61,53 seviyesine çıkarak yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 

TÜİK verilerine göre Eylül ayında üretici ve tüketici enflasyonları şöyle gerçekleşti:

 Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,53, aylık %4,75 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,75, bir önceki yılın Aralık ayına göre %49,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %55,30 olarak gerçekleşti.

 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %47,44, aylık %3,40 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,40, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,55 artış gösterdi.

Veriye yönelik genel beklenti, seçimlerin ardından TL'de yaşanan değer kaybının birikimli etkisi ve vergi artışlarıyla Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yükselişini sürdürmesi yönündeydi.  

ENAG Eylül 2023 Enflasyon Rakamları

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan kısa bir süre önce Eylül 2023 enflasyon verisini açıkladı. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Eylül ayında %6,24 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %130,13 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, Ocak-Eylül dönemi enflasyon oranı ise %95,33 oldu. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı %128.05 olarak gerçekleşti.
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki yılbaşından itibaren artış oranı %83.96 olarak gerçekleşti. ENAGrup'tan yapılan enflasyon açıklamasında "TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış %3,08 ile Giyim ve Ayakkabı yükseliş ise %26,12 ile Sağlık kaleminde gerçekleşmiştir" denildi.

İşte piyasalarda son durum:

 
Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni


Güne 27,50 TL'den başlayan Dolar 27,49 TL'den, 
28,82 TL'den başlayan Euro 28,83 TL'den, 
33,18 TL'den başlayan Sterlin 33,24 TL'den, 
18,37 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,35 TL'den işlem görüyor.

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