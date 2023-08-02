Enflasyona 1 kala Dolar'da yeni rekor!
TÜİK tarafından yarın açıklanacak olan Temmuz ayı enflasyon verileri beklenirken, hem döviz hem de değerli metallerin kritik seviyedeki seyri sürüyor. İşte 2 Ağustos itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası zirvedeki yerini koruyan piyasalar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yarın açıklanacak olan Temmuz ayı enflasyon verilerine odaklanmış durumda.
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ağustos Perşembe günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine katılan 17 ekonomistin enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,50 ve en yüksek yüzde 10,60 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyonunu 3 Ağustos Perşembe günü açıklayacak.
Hatırlanacağı gibi TCMB'nin beklentilerin altında kalan faiz kararının ardından önceki hafta Dolar 27,23 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'ye çıkarak tarihi zirvesini tazelemişti.
Ancak bugün sabah saatlerinde Dolar kuru 27,40 TL'yi görerek yeni rekorunu kırdı. Kısa süreli bu rekor seviyenin ardından Dolar yeniden 27 TL'nin altına indi.
İşte piyasalarda son durum:
Güne 26,96 TL'den başlayan Dolar 26,96 TL'den,
29,65 TL'den başlayan Euro 29,62 TL'den,
34,49 TL'den başlayan Sterlin 34,43 TL'den,
18,90 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,90 TL'den işlem görüyor.
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