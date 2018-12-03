Engelleri aştı, öğrencilerin umudu oldu

Özge Altınay…20 yaşında, Maltepe’de yaşıyor. Burslu okuyan down sendromlu Özge, şimdilerde öğrencilerin burs umudu oldu.

Genç kızın hayatı, Maltepe Belediyesi’nin Üreten Engelliler Engelliler Merkezi’ne bağlı olarak açtığı “Sevgi Kafe”de çalışmaya başladıktan sonra değişti.

Daha önce kendi imkânlarıyla okuyan ve birçok güçlüğü alt eden Özge, okurken Prof. Dr. Türkan Saylan’ın kurucusu olduğu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden (ÇYDD) burs almaya başladı. İşe başladıktan sonra aldığı bu bursu unutmayan genç kız, ilk maaşıyla birlikte öğrencilere burs vermek için kolları sıvadı.

20 yaşındaki Özge Altınay, “Ben de okulda eğitim görürken burs almıştım, şimdi kazandığım parayla öğrencilere burs veriyorum. Çok mutluyum” dedi.

ÇYDD’nin Maltepe şubesine başvuran genç kız, ihtiyacı olan öğrencilere burs vermeye başladı.

ALDIĞI BURSU UNUTMADI

Özge’nin annesi Sevim Altınay, kızının her zaman duyarlı bir çocuk olduğu ifade ederek, “Onunla konuştuk ve ortak bir karar alarak burs vermeye başladık. Kızım Özge, kendisini hiç engelli olarak görmedi ve yaşama tutunarak mücadele etti. Okuduğu dönemlerde burs alıp, destek gördüğü dernek üzerinden yardıma muhtaç öğrencilere burs vermeye başladı” diye konuştu. Duyarlı davranışıyla büyük takdir toplayan Özge Altınay da, “Ben de okulda eğitim görürken burs almıştım, şimdi kazandığım parayla ihtiyacı olan öğrencilere burs veriyorum. Bu içimi rahatlatıyor. Çok mutluyum. Bana bu imkânı sunan belediyeye ve aileme çok ama çok teşekkür ediyorum” dedi.