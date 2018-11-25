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  3. 25 Kasım 2018 14:25

Engelli arkadaşının bağcıklarını bağlayan öğrenciye tebrik

Şanlıurfa'da bir ortaokul öğrencisi, okulda engelli kız arkadşaının ayakkabısının çözülen bağcığını bağladı.

Engelli arkadaşının bağcıklarını bağlayan öğrenciye tebrik
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir ortaokul öğrencisi, okulda, engelli kız arkadaşının ayakkabısının çözülen bağcıklarını bağladı. Olayı görüp duygulanan okul müdürü, arkadaşına yardımcı olan öğrenciyi alnından öperken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki Şehit Ahmet Günak Ortaokulu'nun bahçesinde engelli bir kız öğrenci, ayakkabı bağcıkları çözülünce erkek arkadaşından yardım istedi.

İsmi öğrenilemeyen erkek öğrenci, engelli arkadaşının bağcıklarını bağlamaya başladı. Olayı gören okul müdürü Bekir Keskinbıçak, bahceye çıkıp öğrencilerin yanına gitti. Keskinbıçak, arkadaşının bağcıklarını bağlayan öğrenciyi yanına çağırıp, sarıldı, bu duyarlı davranışından dolayı alnından öperek tebrik etti.

O anlar ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

bağcık , müdür , engelli arkadaş
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