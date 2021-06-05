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Erdoğan 1 Temmuz demişti ama... Bir sonraki normalleşme öne çekildi!

Erdoğan 1 Temmuz demişti ama... Bir sonraki normalleşme öne çekildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Haziran'da hayata geçirilen normalleşme adımlarını açıklarken bir sonraki normalleşme adımları için 1 Temmuz itibariyle karar verileceğini belirtmişti ama görülen o ki bu tarih öne çekiliyor...

Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı sonrası başlatılan normalleşme adımları, 1 Haziran'da daha da genişletilmişti. Bu kapsamda yeme içme yerleri belli kurallar çerçevesinde açılmış, sokağa çıkma kısıtlamasının günü ve saatleri esnetilmişti. Bu gelişmeler tüm Türkiye'yi memnun ederken, önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi planlanan yeni adımlarla ilgili bilgiler de gelmeye başladı.

NORMALLEŞMEYE 21 HAZİRAN GÜNCELLEMESİ

Halihazırda içinde bulunduğumuz tedbirler haziran ayı boyunca geçerli olacak olsa da gelen bilgilere göre güncelleme yapılması planlanıyor. Geçtiğimiz hafta yapılan AK Parti MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamalar yaptığı belirtildi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, toplantıda bulunan AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu aşılamayla birlikte vakaların daha da düşmesinin beklendiğini belirtti ve yeni rahatlamalar için 21 Haziran'ı işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı konuşmada, aşılamanın hızlanacağını belirterek 21 Haziran sonrası yapılacak toplantıda Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu ve ilgili bakanlıklarla tedbirlerin tekrar gözden geçirileceğini ifade etti. Erdoğan'ın ayrıca "Temmuz ayı inşallah daha iyi olacak" dediği öğrenildi.

Yeni normalleşmenin ilk hafta sonuna hazır mısınız ? İşte yeni yasaklarYeni normalleşmenin ilk hafta sonuna hazır mısınız ? İşte yeni yasaklarHaber

 

Hürriyet

Etiketler yeni normalleşme koronavirüs 1 temmuz 21 haziran
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