Erdoğan 2 üniversiteye yeni rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararlarına göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatma Kanca atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sencer Kiremitçi görevden alındı.