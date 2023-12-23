  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Erdoğan 2 üniversiteye yeni rektör atadı

Erdoğan 2 üniversiteye yeni rektör atadı

Erdoğan 2 üniversiteye yeni rektör atadı
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararlarına göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatma Kanca atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sencer Kiremitçi görevden alındı.

Etiketler recep tayyip erdoğan atama görevden alma resmi gazete
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kuzey Irak'ta 6 evladımız şehit düştü Kuzey Irak'ta 6 evladımız şehit düştü Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı Bakan Tunç'tan fenomenler ve kara para açıklaması Bakan Tunç'tan fenomenler ve kara para açıklaması THY duyurdu: 41 sefer iptal edildi THY duyurdu: 41 sefer iptal edildi Borsada 10 milyon TL kaybeden emlakçı intihar etti Borsada 10 milyon TL kaybeden emlakçı intihar etti Sınırda askeri hareketlilik: Zırhlı araç konvoyu böyle görüntülendi Sınırda askeri hareketlilik: Zırhlı araç konvoyu böyle görüntülendi Ezan sesi davalık oldu Ezan sesi davalık oldu