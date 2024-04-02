''Erdoğan 7 Bakan'ın istifasını isteyecek''

Yerel seçim sürecinde 17 Bakan'ın sahada olmasına yönelik tepkiler sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Bakan'ın istifasını isteyeceği öne sürüldü.

CHP'nin büyük bir zaferiyle sonuçlanan 31 Mart yerel seçimleri sırasında gazeteci Cüneyt Özdemir yerel seçim sonuçlarını yorumlarken bakanlar kurulunda değişiklik olabileceğini öne sürmüştü.

Seçim günü canlı yayında ajanslardan gelen ilk verileri değerlendiren Cüneyt Özdemir "Seçim bu şekilde sonuçlanırsa AK Parti içinde de büyük tartışmalara neden olur. Hatta Bakanlar Kurulu'nda bile değişiklik olabilir" iddiasını öne sürmüş ve "Mehmet Şimşek'i kastetmiyorum" diyen Özdemir, bürokrat kökenli bakanların değişebileceği yönünde yorumda bulundu ve "Eğer böyle bir sonuç gelirse yarın bir gün homurdanmalar da başlar" demişti.

Özdemir'in bu iddialarının ardından Ankara kulisleri bugün bir kez daha hareketlendi. Yerel seçimlerin ardından bugün ilk kez toplanacak olan AK Parti MYK'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine'de ciddi bir revizyona gideceği iddia edildi.

Elipshaber'den Muhammed Vefa'nın haberine göre Kabine'de görev değişiminin ilk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan başlaması planlanıyor. Işıkhan’ın partililer ve vatandaşla teması konusunda ciddi eleştiri ve tepkilerin Erdoğan’a ulaştığı aktarılıyor. Kamuoyunu derinden etkileyen bakanlığın, süreç yönetimini yanlış yaptığına dair ciddi tepkilerin parti içinde konuşulduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı da görevden alacağı belirtiliyor. Adalet Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı’nın performansından Erdoğan’ın memnun kalmadığı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın görevden affını sunması bekleniyor. Bu bakanlara ek olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin görevden alınıp partiye çekileceği belirtiliyor. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ismi de Kabine revizyonunda geçiyor.

İşte AK Parti’de “görevden affı” istenilen isimlerin listesi;

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin