Erdoğan ''ABD'ye şartlarımız var'' deyip açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Kabil Havaalanı'nın Türkiye tarafından işletilmesiyle ilgili ABD'ye sunduğumuz şartları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Lefkoşa’da Halka Sultan Camii’nde kıldı. Namaz çıkışı vatandaşlara seslenen Erdoğan, Kabil Havalimanı ile ilgili de kritik bir açıklama yaptı.

Erdoğan açıklamasında ABD’den ne istediklerini açıklayarak şunları söyledi:

“Bizden şuanda ABD çekilme kararını verdi. Ama Kabil Havaalanı'nın bizim tarafımızdan zaten işletiliyor, bundan sonra da işletilmesini istediler. Biz şuanda buna olumlu bakıyoruz. Ama olumlu bakarken tabii bizim ABD'ye bazı şartlarımız var. Nedir bunlar? Bir; diplomasi noktasında ABD bizim yanımızda yer alacak. İki; lojistik anlamda imkanlarını bizim için seferber edecek. Bir diğeri de bu süreç içerisinde çok ciddi bir mali noktada sıkıntılar olacak. Bu konularda da gerekli desteği Türkiye'ye verecek. Bunlar sağlanabilirse biz bu süreçte Kabil Havaalanı'nın işletilmesini ele almayı düşünüyoruz.”