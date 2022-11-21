Erdoğan açıkladı; fahiş fiyata yeni cezalar geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, market fiyatlarındaki artış konusunda, "Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Para cezasının dışında atılacak adımları da masaya yatırırız" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, gazetecilerin market fiyatlarındaki artış ile ilgili sorduğu, “Artık daha sert tedbirler gelir mi?” sorusunu yanıtladı. Erdoğan, “Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek” dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

“Biz hukuk devletiyiz. Soruşturmalar neticesinde gerekli adımları attık, atarız. Hazine Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek.

Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz. Değişik öneriler var. Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması. Bu bunlara ürkütücü gelebilir. Bunu halletmek lazım.”