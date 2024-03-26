Erdoğan çocuklara verdiği seçim harçlığına da zam yapmadı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın her seçim döneminde gündem olan "harçlık dağıtma" görüntülerine yerel seçimler öncesinde yenileri eklenirken Erdoğan'ın bu yıl da geçen yıl olduğu gibi 200 TL harçlık dağıttığı görüldü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim çalışmaları sırasında çocuklara 200 TL'lik harçlık dağıtmayı sürdürüyor. Erdoğan'ın son olarak bir çocuğa 200 lira vermesi gündem oldu. Türk Lirası'ndaki değer kaybı, yüksek enflasyon ile birlikte bu yılki 200 TL, geçen yılki 200 TL'den artık daha az alım gücüsüne sahip olmasına rağmen Erdoğan'ın seçim harçlıklarına zam yapmaması da dikkat çekti.