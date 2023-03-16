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Erdoğan duyurdu: Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurulacak

Erdoğan duyurdu: Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurulacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yaşadığımız felakette Türk dünyası olarak sergilediğimiz dayanışmayı, birlik ve
beraberliği hiçbir zaman unutmayacağız.

TDT ülkeleri, felaketin ardından yardım çağrımıza en hızlı cevap veren, en hızlı harekete geçen, acılarımızı en kalbi paylaşan dostlarımızın başında geliyor.

Türk dünyası, tasada ve sevinçte bir olduğunu bugün tekrar gösterdi. Bu dayanışmanın deprem yaralarının sarılmasında da devam edeceğine inanıyorum.

Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurarak yarım milyon depremzedeyi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşıyacağız.

Sel felaketlerinin yeniden kanattığı yaraları sarmak için gece gündüz çalışacak, yıkımları ve zararları tazmin edeceğiz.

(Kahramanmaraş merkezli depremler) Kayıpları tamamen telafi etmeden, insanlarımızı geleceklerine güvenle bakacağı günlere kavuşturmadan bize dinlenmek haram.


İlgili kurumlarımız arasında işbirliğinin ileri seviyeye taşınmasını ve müteakip zirveye kadar TDT Sivil Koruma Mekanizmasının tesisini kararlaştırdık.

Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması’nın imzalanması, zirvemizin somut kazanımlarından olmuştur.
Türk Yatırım Fonu'nun, Türk dünyasında ekonomik bütünleşmeye katkı sağlayacağına inanıyorum. Fona, İstanbul ev sahipliği yapacaktır.

Etiketler erdoğan deprem depremzede konteynır
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