Erdoğan, fahiş fiyat artışının nedenini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Esnaf ve Sanatkâr Camiası ile İftar programında fahiş fiyat artışı konusunda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan esnaf ve sanatkâr camiası ile İftar yaptı. İftar sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, ihracata yönelik yatırımcılara ve turizmcilere finansman desteğinin sağlanacağını açıklarken, 150 milyar TL kaynak ayrıldığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

* Milletimizle birlikte, tüm insanlığın sıkıntılarından kurtulduğu, dostluk ve kardeşlik ikliminin dört bir yanımızı kuşattığı günlere inşallah kısa sürede ulaşırız.

* Asırlar boyunca Anadolu'da devletler kurulmuştur ancak binlerce yıllık birikimiyle esnaf ve sanatkarımız bu toprakların harcı olmaya devam etmiştir. Esnafımız her zaman haktan yona olmuş, bulunduğu sokağın vicdanını temsil etmiştir.

* Bugün bir çok ülkede en derin şekilde yaşandığını gördüğümüz sosyal adaletsizliğin bizim milletimizin içinde kök salamamasında bu anlayışı vardı. Bunun son örneğini korona salgınında gördük. Devlet olarak bu zorlu dönemde sizlerin yanında olmaya çalıştık. Salgın döneminde esnaflarımıza gelir kaybı ve kira olarak 4 ay süreyle biner lira destek sağladık. Türkiye genelinde bu destekler 4, 6 milyar lirayı aşmıştır.



"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN İNŞASINI BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

* Ayrıca esnaf ve sanatkarımızın kredi ve kefalet kooperatiflerine borçlarını yeniden yapılandırma imkanı sunduk. Salgının etkilerinin azalmasıyla yeniden ekmek teknesinin başına geçen esnaf ve sanatkarımızı yeni araçlarla desteklemeyi sürdüreceğiz. Bize herkesten daha güçlü yapan, farklı kılan, zorluklar karşısında dayanıklı hale getiren bu vasfımız, erdemimizdir.

* Sizler işinizin başına her geçtiğinizde dükkanınızın, aracınızın kapısı her açtığınızda aynı zamanda bu sorumluluğu üstlenmiş oluyorsunuz. Hayatımızın bir döneminde bizde esnaflık yaptığımız için bu vasıfları bizzat yaşayarak, hırs ederek öğrendik. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını da birlikte gerçekleştireceğiz.

* Salgının küresel düzeyde dengeleri bozan ve fiyatları artıran etkilerini henüz yeni yeni üzerimizden atarken bu defa da Karadeniz'in kuzeyindeki savaşın etkileriyle yüz yüze kaldık. Son dönemde çarşıda pazarda Fahiş Fiyat artışlarının en önemli sebebi bu iki faktördür. Millete sesleniş konuşmasında ifade ettiğim gibi; bu tür sorunlar hukuki değil ahlaki olduğu için yaptırımlar kısıtlı kalıyor. Ama bu değil ki elimiz kolumuz bağlı kalacağız.



DEV FİNANSMAN DESTEĞİ

* İnternet üzerinden satış yapan e-ticaret platformlarına da çeki düzen veriyor, belirli sınırlamalar getiriyoruz. Kendi işiniz kurmak isteyen girişimcilere verdiğimiz destekleri artırıyoruz. Çeşitli istihdam projeleriyle özellikle gençlerimizin meslek öğrenme ve kazanç sahibi olmasını sağlıyoruz.

* Şartlara göre ilave adımlar atarak insanlarımızın refah seviyelerini korumaya çalışıyoruz. Amacımız esnaf ve sanatkarımızla rekabet etmek değil, sizlerin de şikayetçi olduğu piyasadaki fahiş fiyatları kontrol altında tutmaktır. Fiyatları fahiş şekilde yükselterek haksız kazanç peşinde koşanların cezalarını artırıyoruz.

* İhracata dönük yatırımlara yerli makine kullanımı, kısmi yurt dışı finansmanı ve bölgesel teşviklere ilave olarak yıllık yüzde 9’a varan faiz oranı ile Türk Lirası cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz.

* Benzer bir uygulamayı Turizm sektöründe de hayata geçirerek döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9’a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk Lirası finansmanı sağlıyoruz. Proje finansmanı prensipleriyle harcama mukabili ve belge karşılığı kullandırılacak bu krediler için 100 milyar lirası ihracat, 50 milyar lirası turizm için olmak üzere toplamda 150 milyar liralık bir kaynak alırdık.

* KOBİ’ler için 250 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 1,5 milyar lira limiti olan, yüzde 9’a varan yıllık faiz oranı ve 2 yılı ödemesiz, 3 ila 10 yıl arası vadeyle kullandırılacak bu kredi paketinin sektörlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışan, üreten, istihdam eden, ülkemize kazanç sağlayan herkesin yanında olmayı sürdüreceğiz.