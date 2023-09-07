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Erdoğan, İrlanda Büyükelçisi'ni kabul etti

Erdoğan, İrlanda Büyükelçisi'ni kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya, İsveç ve İrlanda büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Estonya Büyükelçisi Vaino Reinart, İsveç Büyükelçisi Malena Mard ve İrlanda Büyükelçisi John Mccullagh'ı kabul etti.

Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etiketler erdoğan büyükelçi güven
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