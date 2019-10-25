SON DAKİKA
İSTANBUL YİNE SALLANDI! KORKUTAN DEPREM!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 25 Ekim 2019 16:50

Erdoğan ve İmamoğlu birlikte namaz kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugünkü cuma namazını birlikte kıldı. Erdoğan yaptığı açıklamada "Kendi aramızda merhametli olacağız. Küffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye'de olduğu gibi" dedi.

Erdoğan ve İmamoğlu birlikte namaz kıldı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı’da bulunan konutundan çıkarak Çamlıca Camii’ne geldi. Erdoğan burada cuma namazını İstanbul Büyükşehir Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yan yana kıldı.

Namazın ardından Erdoğan, camide okunan Fetih Suresi’ni Türkçesini aktardı. Daha sonra cemaate seslenen Erdoğan, “Kendi aramızda merhametli olmamız bize emrediliyor. Kendi aramızda merhametli olacağız. Küffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye’de olduğu gibi” dedi. Buradan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde’yi kabul etti. Erdoğan ile Alpha Conde’nin görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi.
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
cuma namazı , recep tayyip erdoğan , ekrem imamoğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM