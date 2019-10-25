Erdoğan ve İmamoğlu birlikte namaz kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı’da bulunan konutundan çıkarak Çamlıca Camii’ne geldi. Erdoğan burada cuma namazını İstanbul Büyükşehir Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yan yana kıldı.

Namazın ardından Erdoğan, camide okunan Fetih Suresi’ni Türkçesini aktardı. Daha sonra cemaate seslenen Erdoğan, “Kendi aramızda merhametli olmamız bize emrediliyor. Kendi aramızda merhametli olacağız. Küffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye’de olduğu gibi” dedi. Buradan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde’yi kabul etti. Erdoğan ile Alpha Conde’nin görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi.

