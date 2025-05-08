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Erdoğan'dan AK Partili milletvekillerine ''süreç'' uyarısı

Erdoğan'dan AK Partili milletvekillerine ''süreç'' uyarısı
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde bazı bakan ve milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, "PKK bugün yarın silah bırakacak, örgüt feshedilecek" dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde bazı bakanlar ve milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantıda gündemdeki başlıkları masaya yatırdı.

Toplantının en dikkat çekici başlıklarından biri, "Terörsüz Türkiye" süreci oldu. Erdoğan, “Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek. Ondan sonra da yeni bir süreç, hepimiz için yeni bir dönem başlayacak” ifadelerini kullandı.

Milletvekillerine ve bakanlara bu yeni dönemin siyasi yönetimi konusunda sorumluluk düştüğünü vurgulayan Erdoğan, “Siyasete büyük iş düşecek. Süreci doğru yönetmemiz gerekiyor. Bundan siyasi rant devşirmek isteyenler olabilir. Buna hazırlıklı olun. Bizi kolay bir süreç beklemiyor ama ben size bu konuda güveniyorum” dedi.

Habertürk’ün haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen mali suçlar soruşturmasına da değindi. Konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Bize düşen, yargının görevini yapmasını sağlamak” diyen Erdoğan, hukuki sürecin bağımsız işlemesi gerektiğine dikkat çekti.

Toplantıda bir diğer gündem maddesi ise ekonomi oldu. Özellikle yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte turizmde yaşanan fahiş fiyat artışları masaya yatırıldı. Erdoğan, yüksek fiyat uygulamalarının Türkiye'nin turizm imajını olumsuz etkilediğini belirterek, “Tutarlı bir fiyat politikası oluşturulmalı. Turizmde dengeyi bozacak uygulamalardan kaçınmalıyız” uyarısında bulundu.

Yetkililere bu konuda bir yol haritası hazırlanması yönünde talimat verildiği öğrenildi. Özellikle konaklama, yeme-içme ve ulaşım alanlarında fiyat istikrarını sağlamak adına ilgili bakanlık ve kurumların koordinasyon içinde çalışması planlanıyor.

 

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Etiketler PKK terör terörist abdullah öcalan silah bırakma recep tayyip erdoğan ak parti açılım
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