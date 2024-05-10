  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Erdoğan'dan eğitimde şiddetle ilgili açıklama

Erdoğan'dan eğitimde şiddetle ilgili açıklama

Erdoğan'dan eğitimde şiddetle ilgili açıklama
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenlere yönelik şiddeti durdurmak için geniş kapsamlı bir düzenleme yapacaklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenlere yönelik şiddetin önüne geçmek için kapsamlı bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını ifade ederek "Öğretmenlerimize yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti:

"Evlatlarımıza kattıkları bilgi ve değerler bütünüyle ülkemizin kalkınma mücadelesinde hayati önemde olan öğretmenlerimizi her türlü olumsuzluktan korumak, onlara mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmak asli görevimizdir.

Ulvi bir mesleği icra eden, yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizi inşa ve ihya eden öğretmenlerimiz başımızın tacıdır.

Bu anlayışa kararlılıkla sahip çıkan bir hükûmet olarak öğretmenlerimize ve diğer eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz.

Kanun teklifi olarak Gazi Meclisimize sunacağımız düzenlemeyle,

• Öğretmenlerimize yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak.
• Bu fiilleri işleyenlerin cezasının ertelenmesi engellenecek.
• Bu fiiller tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılamanın önüne geçilecek.
• Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız da görevleri sebebiyle kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak.

Öğretmenlerimiz müsterih olsun.

Böylesine önemli bir mesleği ülkemizin her bölgesinde fedakârca yürüten öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız.

Bu vesileyle, İstanbul’da canice yapılan bir saldırı sonucu hayatını kaybeden İbrahim Oktugan öğretmenimize Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum."

Etiketler Erdoğan eğitim şiddet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bilim insanları açıkladı: Dünya'nın içindeki dünya keşfedildi Bilim insanları açıkladı: Dünya'nın içindeki dünya keşfedildi Deprem bölgesinde hayrına hasat: Toplayana bedavaya verdi Deprem bölgesinde hayrına hasat: Toplayana bedavaya verdi 6 bankadan faizsiz kredi fırsatı: İşte faizsiz kredi veren bankalar ve kredi miktarları 6 bankadan faizsiz kredi fırsatı: İşte faizsiz kredi veren bankalar ve kredi miktarları Kimsenin kimseye açıklayamadığı cinsel hastalığı: Sekssomnia... Kimsenin kimseye açıklayamadığı cinsel hastalığı: Sekssomnia... İlan çok, alan yok: İşte ikinci el araç satışında son durum İlan çok, alan yok: İşte ikinci el araç satışında son durum Hafta sonu çamur yağacak... Toz taşınımı ve yağış geliyor... Hafta sonu çamur yağacak... Toz taşınımı ve yağış geliyor... Bilim insanları araştırdı: İşte penis boylarındaki değişimin nedeni Bilim insanları araştırdı: İşte penis boylarındaki değişimin nedeni Özgür Özel: ''Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele vereceğiz'' Özgür Özel: ''Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele vereceğiz'' Düşük kira ödeyen kiracıya 55 günde tahliye kararı Düşük kira ödeyen kiracıya 55 günde tahliye kararı İstanbul Boğazı'ndaki pelerinsiz kahraman kamerada İstanbul Boğazı'ndaki pelerinsiz kahraman kamerada