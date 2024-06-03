Eşini başkasıyla yakalayan koca dehşet saçtı: 3 ölü

Ankara'da yaşana korkunç olayda evine gelen bir koca, karısını ve birlikte yakaladığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi'nde Ş. çiftinin evinde meydana geldi. Hasan Ş., iddiaya göre eve geldiğinde eşi Esma Ş. ile yasak yaşadığı iddia edilen A.H.'yi birlikte yakaladı.

Hasan Ş., mutfaktan aldığı bıçakla eşi ve A.H.’ye saldırdı. Yaşanan arbede sırasında Esma Ş. ve A.H. aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, Hasan Ş. ise kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine komşuları 112 Acil Çarı Merkezine haber verdi. İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hasan Ş., Esma Ş. ve A.H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayı öğrenen Ş. çiftinin yakınları geldikleri olay yerinde sinir krizi geçirdi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.