Erdoğan'dan gece kulübünde yangın faciasıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesi'nde TÜRGEV tarafından düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜRGEV iftar programında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:

1996 yılında kurduğumuz TÜRGEV'imiz tam 28 yıldır ülkemize milletimize ve gençlerimize sahip çıkıyor. TÜRGEV, başarılı çalışmalarıyla kendinden söz ettiriyor. 40 bin 500'e ulaşan mezunlarımız insanlığa hizmet ediyor.

TÜRGEV gönlümüzde her zaman farklı bir yere sahip oldu. Bundan sonra da sizlere destek vermekten geri durmayacağız. Bir gönüle daha girmek bir gencimize daha ulaşmak için canla başla çalışan vakfımızı tebrik ediyorum.

"MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR"

Bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Meyve veren ağaç taşlanır. TÜRGEV gibi vakıflarımız ülkemizdeki belli çevreleri her zaman rahatsız etti. Kim var diye seslenince ben varım diyen özgür zihinler yetiştiren TÜRGEV bu kesimler tarafından özellikle hedef tahtasına konuldu. İftifaların hedefinde oldunuz. Sizleri yıldırmayı amaçlayan nice saldırıya maruz kaldınız.

Ne siz ne de biz bunların hiçbirine aldırmadık. Hukuktan, halka hizmet yolundan ayrılmadık. Mücadelemizi kararlılıkla devam ettirdik.

SAVCILARIMIZLA TAKİP EDİYORUZ

Ağızlarını her açtıklarında hak hukuk adalet kavramları üzerinden gönüllü kuruluşlarımızla dil uzatanların ikiyüzlülüklerini çok iyi biliyoruz. Sürekli işçinin emekçinin hakkından bahseden bu çevreler önceki gün Beşiktaş'ta hayatını kaybeden 29 emekçi kardeşimizle ilgili çıkıp tek cümle kurmadılar. Bu binaya inşaat ruhsatını veren, imar ruhsatını verenler kim? Şimdi tabii ki biz de savcılarımızla bunu takip ediyoruz. Vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler? Zerre kadar vicdanı olan herkesin tepkisini çekmesini gereken skandallar zinciri karşısında başlarını kuma gömmeyi tercih ettiler.