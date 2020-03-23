Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süredir kanser tedavisi gören 68 yaşındaki kız kardeşi Fikriye Dalgıç, hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeşini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti.
Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Cumhurbaşkanımız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak, kız kardeşi Fikriye Dalgıç’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir."
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