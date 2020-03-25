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  3. 25 Mart 2020 18:47

Erdoğan'dan koronavirüs mesajı ! Mücadelede alınan kararları duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadelede alınan tedbir ve ekonomik destek kararlarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Erdoğan'dan koronavirüs mesajı ! Mücadelede alınan kararları duyurdu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle ilgili "Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle;

İlk günden itibaren Koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkânlarımızla Milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz.

Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız.

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erdoğan , mücadele , koronavirüs
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