Erdoğan’ın ''fiyatlar uygun'' dediği market daha pahalı çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “fiyatları uygun” dediği Tarım kredi kooperatiflerine ait marketinin diğer marketlerden daha pahalı olduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Ekim’de kullandığı, “Rekabeti bozan, piyasadaki hakim durumu kötüye kullanan ve fiyatları keyfi bir şekilde belirleyen firmaların üzerine kararlılıkla gideceğiz” ifadeleri üzerine 5 zincir markete (A101, ŞOK, Carrefour, BİM ve Migros) yönelik ‘fahiş fiyat’ denetimi başlamıştı.

Erdoğan da bu incelemelerin ardından Tarım kredi kooperatiflerine ait bir markete giderek alışveriş yaptı.

Erdoğan alışveriş sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken "fiyatlar uygun" demişti.

Ancak Tele1 ekibi aynı market ile farklı bir marketin fiyatlarını karşılaştırdı. Tele1 muhabirinin yaptığı alışveriş Tarım Kredi Kooperatiflerine ait marketlerin diğer marketlerden pahalı olduğunu ortaya çıkardı.