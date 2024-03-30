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Erdoğan’ın mitingi öncesi ilginç manzara: Hepsini kapattılar!

Erdoğan’ın mitingi öncesi ilginç manzara: Hepsini kapattılar!
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın İstanbul'da düzenleyeceği mitingi öncesinde miting alanındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kent Lokantası'nın önü dev Murat Kurum afişi ile kapatıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arnavutköy mitingi öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 28 Mart'ta açtığı Kent Lokantası’nın önüne AK Parti'nin adayı Murat Kurum’un afişi yerleştirildi.

Fotoğrafı paylaşan CHP PM üyesi Cem Aydın, "Cumhurbaşkanının yarınki Arnavutköy ziyareti öncesinde halkçı ve sosyal belediyeciliğin son yıllardaki en önemli örneklerinden biri olan Kent Lokantası görünmemesi için bire bir ölçülerle kapatıldı. O küçümsediğiniz kent lokantalarına yenileceksiniz” dedi.

İBB 14. Kent Lokantası’nı 28 Mart'ta Ekrem İmamoğlu ve CHP Arnavutköy Belediye Başkan adayı Tekin Aras’ın katılımlarıyla, Arnavutköy’de açmıştı. “Bir-iki güne buraya bir sürü bakan gelebilir. Hatta size bir sürpriz söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı bile gelebilir” diyen İmamoğlu, “Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Vallahi billahi, kim gelirse gelsin, siz ağırlayın, misafir edin, yollayın. 31 Mart'ta oylarınızı yollayın Tekin Aras'a” ifadelerini kullanmıştı.

 

 

Etiketler cem aydın ak parti miting kent lokantası murat kurum murat kurum afişi istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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