Erdoğan'ın sürprizi bozuldu: İşte AK Parti'nin Ankara adayı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, sosyal medya hesabından partinin Ankara adayını duyurdu. Video paylaşan Özcan, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile yan yana olan görüntüsünü paylaşarak, "Ya Bismillah" notunu düştü.

AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı tanıtım toplantısını bugün düzenleyecek.

Toplantı, bugün saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Aday tanıtım toplantısında Ankara'nın dışında bazı büyükşehirler ve illerin de belediye başkan adayı açıklanacak.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, sosyal medya hesabından partinin Ankara adayını duyurdu.

Video paylaşan Özcan, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile yan yana olan görüntüsünü paylaşarak, "Ya Bismillah" notunu düştü.

Turgut Altınok'a dün adaylığı ile ilgili telefon açıldığı ve bilgilendirildiği belirtilmişti.

Turgut Altınok’tan ilk paylaşım

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u aday göstereceği öğrenilmişti.

Adaylığının kesinleşmesini ardından Altınok, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Söz konusu paylaşım şu şekilde:

“Bizi samimiyetle kucaklayan halkımıza, ana babalarımıza, geleceğimiz evlatlarımıza ve bu güzel vatana hizmet etmek en büyük şereftir…”