Erdoğan'ın ''Türkiye'nin Soros'uydu'' dediği Osman Kavala sessizliğini bozdu

Gezi Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu'' sözlerine yanıt verdi. Kavala, ''Benim 'Sorosçu' olduğuma dair beyanlarla bu karara meşruluk kazandırılmaya çalışılıyor. Gezi protestolarının tarafımdan organize edilmediği yalın bir gerçektir. Soros'a veya başka bir dış aktöre bağlamak beyhude bir çabadır'' ifadelerini kullandı.

Gezi Parkı Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala, mahkeme kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararla ilgili açıklamalarını yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi.

"KARAR, SİYASİ BASKI ALTINDA ALINMIŞTIR"

Gezi davası kararıyla ilgili konuşan Osman Kavala, "25 Nisan 2022 tarihinde, demokrasi değerlerini benimsemiş, ülkelerini seven yurttaşlar yargı kullanılarak cezalandırıldılar. Heyetteki hakimlerden birinin karşı oy yazısında da ortaya konulduğu gibi, bu karar hukuka aykırı elde edilmiş ve suç işlendiğine dair makul şüphe içermeyen delillere dayanmaktadır. Karar keyfidir; siyasi baskı altında hukuk normları çiğnenerek alınmıştır." dedi.

"DAVA, YARGININ İÇİNE DÜŞTÜĞÜ DURUMU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ"

Kavala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sorosçu" tepkisine de yanıt vererek, "Benim 'Sorosçu' olduğuma dair beyanlarla bu karara meşruluk kazandırılmaya çalışılıyor. Gezi protestolarının tarafımdan organize edilmediği yalın bir gerçektir. Yüz binlerce yurttaşımızın antidemokratik uygulamalara karşı adalet duygularıyla, özgürlük talebiyle sokağa çıkmalarını, Soros'a veya başka bir dış aktöre bağlamak beyhude bir çabadır. Gezi Davası, yargının içine düştüğü durumu gözler önüne serdi; böylece yargının bu şekilde kullanılmasının bütün yurttaşlar için ciddi bir tehlike oluşturduğu daha iyi anlaşılmış oldu." ifadelerini kullandı.

ANKA