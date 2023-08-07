Erkin Koray hayatını kaybetti

Kanada'nın Toronto kentinde hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Erkin Koray yaşamını yitirdi.

Anadolu Rock müziğinin usta ismi Erkin Koray, 82 yaşında hayatını kaybetti.

ERKİN KORAY YAŞAMINI YİTİRDİ

Uzun yıllardır hayatını Kanada'da devam ettiren Anadolu Rock müziğinin efsane isimlerinden 82 yaşındaki Erkin Koray'dan acı haber geldi. Akciğerindeki rahatsızlıklar nedeniyle bir süredir tedavi gören usta sanatçı 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.

İMAMOĞLU: BİR EFSANEYİ KAYBETTİK

Twitter hesabından taziye mesajı yayımlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi: "Bir efsaneyi kaybettik. Vefat haberini aldığımız Erkin Koray'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve müzik dünyasına başsağlığı diliyorum."

SEVENLERİNE İÇİNİ DÖKMÜŞTÜ

Geçtiğimiz ay takipçilerine bir mektup yazan Erkin Koray, şu ifadeleri kullanmıştı: "Canlar! Yaşlanıyoruz herhalde artık… Size bir-iki söyleyeceğim bir şey var, onu da söyleyeyim de… Neme lazım. Bu arada Kanada seyahatimle ayrı kaldığımız süre içinde, tabii ki yeni eserler yaptım. Bunların hepsini kızım Damla'ya, Kanada "Weagle Records" firmasından size ulaştırması için bırakıyorum. Belki 'Niye sen kendin çıkarmıyorsun?' diyeceksiniz… Valla, memleketin bu hukuki arızaları bende hiç heves bırakmadı. Sizin de kazanmış olduğunuz mahkeme dosyalarınızın üzerine bir çizgi çekip, çapulcuya 'Sen devam et' dense, sizde de aynı şey olur! Düşünebiliyor musunuz? Herif pembe plak kapağı yapmış. Kendi ruhunu yansıtıyor herhalde. Benim onayım yok, normal olarak. Zaten plak üzerinde onayı alınan herhangi bir şey de yok. O yüzden bu işi kızıma bırakıyorum. Onun sinirleri benimkinden daha sağlam. Daha doğrusu ben ona, bu işlere sinirlerini bozmamasını telkin ettim. Eserlerin adlarını özellikle şimdiden söylemiyorum. Sebebi var: "A" desem, annen diye plak çıkartırlar yarın; söz ve müzik: Erkin Koray, diyerekten… Söyleyeceklerim bu kadar. Sizleri ne kadar sevdiğimi tarif edemem. Mutlu yarınlar dilerim. Erkin Koray…"