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Erol Mütercimler erken seçim için tarih verdi

Erol Mütercimler erken seçim için tarih verdi
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Gazeteci, Akademisyen ve stratejist Erol Mütercimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için AK Parti kulislerinde yüksek sesle dillendirilen "erkene çekilmiş seçim" formülünü işaret ederek 2025 yılında Türkiye'nin sandık başına gidebileceğini belirtti ve erken seçim için 3 tarih tahminini açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar herhangi bir erken seçim ya da Anayasa değişikliği olmadan yeniden aday olamaması konusu Ankara kulislerinin 1 numaralı konularından biri oldu.

 AK Parti iktidarının planının sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden aday gösterebilmek üzerine kurulu olduğuna dair hakim kanı sonrasında AK Parti, Erdoğan'ı yeniden aday göstermenin formülünü bulmuş gözüküyor.

Muhalefetten erken seçim çağrıları gelmeye devam ederken, AK Parti kulislerinde erken seçim için konuşulan tarih ortaya çıktı.  Özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "erken seçim yapalım, Erdoğan bir daha aday olsun bizim adayımızla yarışsın" çağrılarıyla başlayan ve yine Özel'in "CHP'nin adayı kim olacak" sorularına karşılık verdiği "Bizde aday çok da, AK Parti'nin adayı kim" yanıtıyla büyüyen tartışmalar devam ederken, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş katıldığı bir programda "Erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterebilmek için masadaki formülü açıkladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, seçimlerin zamanında yapılacağını belirterek “14-28 Mayıs’ta millet bize 5 yıl Türkiye’yi yönetme yetkisi verdi, bu yetkiyi sonuna kadar kullanacağız” dedi. CHP’nin erken seçim çağrılarına yanıt veren Elitaş, "Erken seçimden ziyade öne alınmış bir seçim olabilir. 14 Mayıs’tan bir hafta önce olacak şekilde seçim tarihi öne çekilebilir." diye konuştu. Erdoğan'ın adaylığı için seçimin yenilenmesi kararı ve 360 milletvekilinin onayının şart olduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili olarak gazeteci, akademisyen ve stratejist Erol Mütercimler de Youtube kanalında yaptığı açıklamada erken bir genel seçim beklediğini söyledi.

Mütercimler seçim tarihi için ise "umarım ki 2025, bana göre ya 2025 Kasım ayı, ya 2026'nın Mart'ı, Nisan'ı bulur mu, bilmiyorum" dedi.

İşte Erol Mütercimler'in açıklamaları:

"Umarım ki 2025 yılı, Cumhurbaşkanına hakaret nedeniyle insanların gözaltına alınmadığı bir yıl olsun, tutuklanmadığı bir yıl olsun. Ama bir daha söylüyorum, bakın, altını net çizerek söylüyorum. Bu sistemi kurduran biziz. Bak, bu sistemi kurduran biziz. Ben bu tartışmalar yapıldığında kendi cümlemi bir kez daha söylüyorum. Ne demiştim? Yapmayın, etmeyin bak, bu sistemi kurdurmayalım.

Beni cumhurbaşkanı seçseniz bu sistemde, oraya oturduktan 30 dakika sonra diktatör olurum, kısa bir süre sonra ülkeyi faşizme götürürüm. Yani buraya oturttuğunuz kişinin suçu değil bu. Bak, suçu değil bu. Bu sistemi kurduranların suçu. Başta da Yetmez Ama Evetçilerin, o kendilerine kullanışlı, "Aptalmışız." diyen liberal tayfasının, onun dışında bu işte geçmişten intikam alıyorum duygusuyla hareket edenlerin, ne bileyim CHP'ye tepki duyanların, sosyal demokratların, sosyalistlerin, kendilerini öyle tanımlıyorlardı ya, efendim, o destekçilerin.

Uzun sözün kısası, mikro milliyetçilerin, herkesin suçu var. Bak, herkesin suçu var. Oraya, bu sistemde, bu yetkilerle oturttuğunuzda, bu yasalarla, kimi oraya oturttursanız oturtun sevgili arkadaşlar, bu sonuçla karşılaşılacak. İşte umarım ki 2025, bana göre ya 2025 Kasım ayı, ya 2026'nın Mart'ı, Nisan'ı bulur mu, bilmiyorum. Erkene alınmış bir seçim bizi bekliyor olacak. Sanıyorum bu tartışmalar şimdi yapılacak. Umarım ki bu tartışmalarla ve anayasa tartışmasıyla bu sistem bir şekilde değiştirme yoluna gidilecek."

 

 

 

Etiketler Erol Mütercimler erken seçim seçim seçimler erken seçim tarihi
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