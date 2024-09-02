Eşinden habersiz kredi çeken kocaya kötü haber

Adana'da bir kadın, kocasının habersiz kredi çekip borçlandığını ve evine haciz geldiğini belirterek boşanma davası açtı. Tazminat da talep eden kadın, yerel mahkemede talebinin reddedilmesi üzerine davayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay'dan ise emsal bir karar çıktı.

Adana'da yaşayan G.L. ile K.L. karşılıklı boşanma davası açtı. G.L. eşinin evlilik sürecinde kendisinden habersiz kredi çekip borca girdiğini, borçlardan haberinin olmadığını belirterek eşinin evlilikten kusurlu olduğunu belirtti. Kadın aynı zamanda kendisine manevi tazminat da ödenmesini istedi. Sabah'ta yer alan habere göre, Adana Bölge Adliyesi 2. Hukuk Dairesi, kadının manevi tazminat talebini reddetti. Bunun üzerine kadın boşanma davasını Yargıtay'a taşıdı. ERKEĞİN DAVRANIŞI KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NİTELİĞİNDE Yargıtay 2. Hukuk Dairesi içtihatlara giren bir karar verdi. Türk Medeni Kanununda boşanmaya sebep olan olaylar nedeniyle kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğinin öngörüldüğünün belirtildiği kararda, eşinden habersiz kredi çekip borçlanarak hakkında icra takibi yapılan ve eve haciz gelmesine sebebiyet veren kocanın tamamen kusurlu olduğu kaydedildi. Kocanın evlilikteki bu davranışlarının aynı zamanda kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu belirtilerek erkeğin manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmedildi. Dava dosyası verilen kararın uygulanması için bozularak Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi’ne gönderildi. Sabah Gazetesi