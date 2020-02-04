  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 04 Şubat 2020 18:22

Eşini ve annesini öldürüp intihar etti !

Hatay'da bir kişi pompalı tüfekle eşini ve annesini öldürdü. Eşini ve annesini öldüren kişi aynı silahla intihar etti. Polis olay yerine kimsenin girmemesi için güvenlik şeridi çekti.

Eşini ve annesini öldürüp intihar etti !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Hatay’da bir kişi, pompalı tüfekli eşini ve annesini öldürdükten sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi’nde Ömer Yıldırım (27), henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Pervin Yıldırım (27) ve annesi Emine Yıldırım’ı (50) evlerinde pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Yıldırım, daha sonra aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen polis inceleme başlattı.

Ekipler, olay yerine güvenlik şeridi çekerek içeri girilmesini engelledi.

İHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
anne , intihar , hatay ,
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM