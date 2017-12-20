Eski Çanakkale Boğaz Komutanı hakkında karar verildi

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma çerçevesinde tutuklu yargılanan eski Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Gündoğdu'ya, müebbet hapis cezası verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma çerçevesinde tutuklu yargılanan eski Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Serdar Ahmet Gündoğdu, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık eski Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Gündoğdu ile sanığın avukatı ve yakınları katıldı.

Gündoğdu, duruşmadaki savunmasında, 36 yıldır mensubu olduğu Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile yıpratılmaya çalışıldığını söyledi.

FETÖ ile hiçbir ilişkisinin bulunmadığını ileri süren Gündoğdu, üzerine atılı suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesini istedi.

Savcının mütalaasından

Bu arada savcının mütalaasında, şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın Genelkurmay'dan gelen emirleri dinleyeceğini beyan ettiği, 16 Temmuz sabahı saat 04.30 sıralarında emniyet görevlilerince yapılan kontrollerde sanığın emriyle 15 kadar askeri üniformalı tam teçhizatlı askerin Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı nizamiyesinden 50 metre kadar dışarıda tedbir aldıkları, bu tedbirin darbeye karşı duran emniyet güçlerinin komutanlığa müdahalesini engellemeye ve halk üzerinde darbe girişiminin halen devam ettiği yönünde baskı ve algı oluşturmaya yönelik olduğu, sanığın ikametinde yapılan anmada çeşitli ülke paralarının yanında ayrıca 32 adet 1 dolarlık Amerikan banknotunun bulunduğu, söz konusu banknotların üst düzey örgüt üyeleri arasında özel anlam ifade ettiği, örgüt üyelerinin birbirini tanımasında ve örgüt hiyerarşisindeki yerini belirlemede kullanıldığı tüm bu bilgiler ışığında kendilerine Yurtta Sulh Konseyi adını veren darbeci konsey tarafından Çanakkale Sıkıyönetim Komutanı olarak görevlendirilen sanığın darbe girişimi sırasında bu oluşumun emri altında hareket ederek darbede görev aldığı, üzerine atılı 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçunu işlediği görülmüştür."

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından Gündoğdu hakkında müebbet hapis cezasına hükmettiğini açıkladı.

Çanakkale'de FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 17 Temmuz 2016'da gözaltına alınan Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Serdar Ahmet Gündoğdu, sevk edildiği mahkemece 19 Temmuz'da tutuklanmıştı.