Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, "Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Üç kez İstihbarat Daire Başkanlığı görevinde bulunan, FETÖ ile ilgili ‘İN’ adlı bir kitap yazan, Türkiye’deki önemli operasyonlara imza atan Emekli Emniyet Müdürü Sabri Uzun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten 23 Nisan günü gözaltına alınmıştı. Uzun hakkında terör örgütüne yardım iddiası da bulunuyordu. Emniyet İstihbarat eski Daire Başkanı Sabri Uzun savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle bugün mahkemeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Eski istihbarat daire başkanı Sabri Uzun, Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım suçlarından gözaltına alınmış olup, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünde işlemleri devam etmektedir" ifadeleri kullanılmıştı.

Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Uzun hakkında tutuklama kararı çıktı.