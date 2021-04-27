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Eski milletvekili Mail Büyükerman koronadan hayatını kaybetti

Demokratik Sol Parti'den (DSP) 21'inci dönem Eskişehir Milletvekilliği yapan ve 2000 yılındaki 10'uncu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olan Mail Büyükerman 93 yaşında hayatını kaybetti.

2000 yılında Türkiye Cumhuriyeti 10'uncu Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan ve TBMM Genel Kurulu'ndaki ilk turda üç oy alan eski DSP Eskişehir 21'inci dönem Milletvekili Mail Büyükerman, bir süre önce koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Eskişehir Yunusemre Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Büyükerman, bugün hayatını kaybetti.

Etiketler korona koronavirüs eski milletvekili
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