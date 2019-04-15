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  3. 15 Nisan 2019 12:48

Eski ÖSYM Başkanı Demir'in gözaltı süresi ikinci kez uzatıldı

Ankara merkezli 7 ildeki FETÖ soruşturması kapsamında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin gözaltı süreleri ikinci kez uzatıldı.

Eski ÖSYM Başkanı Demir'in gözaltı süresi ikinci kez uzatıldı
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FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 8 şüpheli, gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle ikinci kez adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerin ikinci kez gözaltı sürelerinin uzatılmasına karar verildi.  

Adliyedeki işlemlerin ardından Demir ve diğer şüpheliler emniyete götürüldü.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 zanlıdan 9'unun etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı, 7'sinin de savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.
 
 
 

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