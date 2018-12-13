Üs bölgesine yıldırım düştü: 6 asker yaralı
Üs bölgesine yıldırım düştü: 6 asker yaralı
Meteoroloji'den yeni uyarı ! Bu gece daha fenası geliyor
Meteoroloji'den yeni uyarı ! Bu gece daha fenası geliyor
Merakla beklenen faiz kararı açıklandı
Merakla beklenen faiz kararı açıklandı
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda son durum
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda son durum
Merakla beklenen açıklama geldi: İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı?
Merakla beklenen açıklama geldi: İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı?
Hüseyin Avni Mutlu FETÖ'den tahliye edildi
Hüseyin Avni Mutlu FETÖ'den tahliye edildi
CHP'de sürpriz görüşme ! Kılıçdaroğlu evine gitti
CHP'de sürpriz görüşme ! Kılıçdaroğlu evine gitti
İstanbul'un tarihini değiştirecek müthiş keşif
İstanbul'un tarihini değiştirecek müthiş keşif
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 13 Aralık 2018 15:00

Eski sevgilisinin çantasına telefon koydu, kabusu yaşattı

Ayrıldığı kız arkadaşının çantasına gizlice koyduğu cep telefonunu arayak tehdit ve hakaret ettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Eski sevgilisinin çantasına telefon koydu, kabusu yaşattı
A+ A-

Bakırköy 14. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, müşteki Münevver Kızıl katıldı. Sanık Seyfettin Tanko ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada ifadesi alınan müşteki Münevver Kızıl, sanığın kendisine iftira atarak parasını çaldığını öne sürdüğünü belirterek, "Bu nedenle şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Bu dosyayla birlikte 4 tane yargılama devam etmektedir. 5 tane de soruşturma vardır.’’ dedi.

Mahkeme, duruşmaya gelmeyen sanık hakkında zorla getirilme kararı çıkartılmasına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmadan sonra gazetecilere açıklama yapan Münevver Kızıl, bugün burada yüzlerce kadının olmasını umut ettiğini, 5 yıldır şiddete maruz kaldığını savunarak, "Her gün bir kadın ölüyor. Benim can güvenliğim yok. Birileri artık bu yaşananlara sahip çıksın." dedi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Münevver Kızıl ile sanık Seyfettin Tanko’nun bir süre arkadaşlık yaptıktan sonra 2013 yılında ayrıldıkları anlatılıyor.

Ayrılmalarından sonra müştekinin şüpheli hakkında farklı tarihlerde şikayette bulunduğu, 2017 yılının Ağustos ayında şüpheli ile müştekinin Pendik’te buluştukları belirtilen iddianamede, Tanko'nun müştekinin bilgisi ve rızası olmadan çantasına bir telefon koyduğu ve müştekiyi bu telefondan ve ankesörlü hatlardan arayarak hakaret edip, tehditte bulunduğu ifade ediliyor.

İddianamede, sanık Seyfettin Tanko'nun "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 9 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

AA

cep telefonu , bakırköy , tehdit
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM