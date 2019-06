Et ve Süt kurumu'ndan ''sağlıksız et'' açıklaması

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatı yapılan tüm et ve et ürünlerinde hiçbir şekilde sağlıksız et veya bunlardan elde edilen işlenmiş ürünlerin kullanılamayacağını ve bugüne kadar da kullanılmadığını bildirdi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında çıkan "Mehmetçik'e Hastalıklı Et Gönderildi" başlıklı haberler üzerine açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Söz konusu iddiaların asılsız olduğunun kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ile yapmış olduğumuz protokol gereği, teslimatı yapılan tüm et ve et ürünlerimizde hiçbir şekilde sağlıksız et veya bunlardan elde edilen işlenmiş ürünler kullanılamaz ve bugüne kadar da kullanılmamıştır. Bu iddialarda bulunan kişi ve kişiler hakkında hukuki işlem başlatılacaktır. Et ve Süt Kurumumuzun 'sağlıklı ve güvenilir gıda üretimi' konusundaki hassasiyetinin devam edeceğini kamuoyumuzun bilgisine sunarız."