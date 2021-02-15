Etiler’de kayıplara karışan İranlı kadının annesi konuştu

3 buçuk yıldan beri İstanbul'da yaşayan İran uyruklu Marjan Ahadi (30), 12 Şubat Cuma günü kayıplara karıştı.

İddiaya göre, emlak danışmanı olarak çalıştığı iş yerinden çıkan Ahadi, Etiler’de arkadaşının arabasından inerek sevgilisi ile buluşacağını söyledi. Arabadan indikten sonra sevgilisine mesaj attığı tespit edilen Ahadi’den bir daha haber alınamadı.

Kayıp olan kızının 1’i kadın 3 kişi tarafından kaçırıldığını iddia eden anne Maryam Ahadi, polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.

“Akşam sevgilisinin yanına gidecekti”

Kızının kaybolduğu gün hakkında konuşan annesi Maryam Ahadi, “En son Cuma günü saat 18.00’de kızımla konuştum. Bana iş yerinde olduğunu söyledi. Gece arkadaşına gidecekti. Emlak satış danışmanlığı yapıyordu. Aslında ressamdı. Kızım 3 buçuk yıldır buradaydı. Ben 6 aydır buradayım. Akşam sevgilisinin yanına gidecekti. İş yerinden bir arkadaşı vardı. Onu alıp getirirdi. Etiler’de kızımı indirdiğini söyledi. 6 dakika sonra erkek arkadaşı Serkan’a mesaj atmış. ‘Etiler’deyim. Araba yok’ demiş. Sonra telefonları kapandı. Hiç haber almadık” diye konuştu.

Kamera görüntüleriyle ilgili konuşan anne Ahadi, “Kaçırıldığı belli oldu. Kameralarda görüntüleri çıktı. Birkaç insandan şüphem var. Kimdir, bilmiyorum. Düşünüyorum. Biri olabilir, kızımı tanıyanlardır. Bu programlı bir kaçırmadır. Arabada bir kadın ile erkek kızımı zorla bindirmişler. Bir de arabanın şoförü varmış. Üç kişi. Gri bir arabaymış. Gören de var. Zaten orada insanlar görmüşler” dedi.

Çok kötü olduğunu söyleyen anne Ahadi, “Nefes alamıyorum. Kızım yok. Yaşam gücümü yitirmişim. Normal hayatım bitmiş. Çok kötü durumdayım. Burada da yalnızım. Akrabam da yok. Kızımın canından şüphe ediyorum. Eminim onları tutuklarlar. İnşallah kızıma sağ salim kavuşurum” ifadelerini kullandı.

Kızının çok güçlü biri olduğunu söyleyen Ahadi hiçbir kötü alışkanlığı olmadığını ifadelerine ekledi.