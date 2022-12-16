Evcil hayvanı olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren 3.642 TL ceza kesilecek

Evcil hayvanlara çip takılması uygulamasında 31 Aralık'a kadar kayıt yaptırmayanlar, 1 Ocak 2023 itibariyle ceza ödemek zorunda kalacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre evde yaşayan kedi, köpek ve gelinciklere çip takma zorunluluğu getirildi. Mikroçip uygulamasıyla PETVET’e hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor. Tanımlanan ev hayvanlarının mikroçip numaralarıyla aşı bilgileri, sahip değişikliği, kayıp durumu ve hayvana yapılan operasyonların bilgileri kayıt altına alınıyor. Terk edilmiş ya da kaybolmuş hayvanın daha önce sahipli olduğuna dair bilgi ve bulguya rastlanırsa sahibine durum bildiriliyor ve ev hayvanını teslim alması için 72 saat süre veriliyor.

İL VE İLÇE TARIM MÜDÜRLÜKLERİNDE 86 TL

Tüm kedi, köpek ve gelincikler için mikroçip uygulaması, il ve ilçe tarım müdürlükleriyle veteriner hekimler tarafından yapılıyor. Sahiplerin iletişim bilgilerinin de yer aldığı mikroçipler evcil hayvanların vücuduna enjekte ediliyor. Özel veterinerler tarafından 160 TL karşılığında takılan mikroçip, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde 86 TL'ye uygulanıyor.

ÇİP TAKTIRMAYANLARA 3 BİN 642 LİRA CEZA

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yayımlanan açıklama; “Belirtilen süre içerisinde hayvanlarını kimliklendirmeyen hayvan sahiplerine, 5199 sayılı ve 5996 sayılı kanunların ilgili maddeleri gereğince idari işlem uygulanacaktır. Yönetmelik çerçevesince kedi ve köpeklerini kimliklendirmeyen ve kayıt altına aldırmayanlara 5199 sayılı kanunun gereği 2023 yılı için 3 bin 642 TL idari para cezası uygulandıktan sonra kimliklendirme yapılabilecektir” denildi.