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  3. 04 Eylül 2018 16:57

Evleneceği gün tutuklandı !

Kütahya'da düzenlenecek olan düğünle evlenecek olan kişi tutuklandı.

Evleneceği gün tutuklandı !
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Kütahya'da bugün düzenlenecek düğünle evlenmeyi planlayan kişi, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,  gençlere uyuşturucusattığı ileri sürülen Sezgin S'yi (24) takibe aldı. Hürriyet Caddesi'nde bir kişiye uyuşturucu sattığı sırada suçüstü  yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 30 gram sentetik uyuşturucu, 1  ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı,  "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bugün yapılacak düğünle evlenmeyi planlayan Sezgin S'nin tutuklanması  nedeniyle düğünün iptal edildiği öğrenildi.

AA

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