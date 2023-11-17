Evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi ne zaman verilecek ?

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ile evlenecek olan çiftlere 2 sene geri ödemesiz, faizsiz 150 bin TL’lik kredi sağlanacak. Pilot uygulama depremin yaşandığı illerde başlayacak.

Evlenecek çiftlere müjde veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 150 bin lira faizsiz kredi verileceğini açıklamıştı.

2 yıl ödemesiz, 4 yılda ödeme şartıyla evlenecek çiftlere kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 4 madde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Teklifin 4 maddesinin kabul edilmesinin ardından ara verilen birleşim, bugün saat 15.00'te toplanmak üzere kapandı.

ÖNCELİK DEPREM BÖLGESİNDE

Deprem bölgesinden başlatılacak uygulamanın başvuruları internet üzerinden yapılacak.

Ayrıca kredi miktarı her yıl artacak.

AİLE GENÇLİK FONU

Teklifin kabul edilen maddelerine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz Aile ve Gençlik Fonu kurulacak.

Petrol, doğalgaz ve maden kaynaklarının gelirinin yüzde 20'si fona aktarılacak.

Fonun kaynakları ayrıca kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonların gelirlerinden Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10'una kadar aktarılacak tutarlardan, geri ödeme öngörülen projeler kapsamında geri ödemelerden oluşan tutarlardan, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdi bağış, yardım ve hibelerden, diğer gelirlerden oluşacak.