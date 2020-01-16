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  3. 16 Ocak 2020 21:45

Evlenme teklifi reddedilince intihar etti

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde sevdiği kızın evlenme teklifini reddetmesine dayanamayan genç, çalıştığı şantiyede intihar etti.

Evlenme teklifi reddedilince intihar etti
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Diyarbakır'daki olay, Bismil ilçesi Harmanlı köyüne yakınında olan bir şantiyede dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, harita mühendisi 26 yaşındaki Ömer Ş., sevdiği kızın evlenme teklifine ret cevabı vermesi üzerine bunalıma girdi.

SİLAHI ŞAKAĞINA DAYAYIP, İNTİHAR ETTİ

Şahıs, çalıştığı iş yerinde tek başında olduğu saatte şakağına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti.

Telefona cevap vermeyen çocuklarının durumundan şüphelenen ailesi şantiyeye gittiklerinde gencin cansız bedeniyle karşılaştı.

Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

İHA

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