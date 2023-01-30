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EYT'de kritik gün bugün!

EYT'de kritik gün bugün!
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AK Parti iktidarının yıllardır görmezden geldiği ancak 2023 seçimleri öncesinde harekete geçtiği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi bugün TBMM Genel Kurulu'na geliyor...

Milyonları ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin teklif, artık Meclis'e geliyor. Geçen hafta AK Parti grubunda imzaya açılan EYT teklifi, bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı düzenleme, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanları kapsayacak. Kadınların 20, erkeklerin 25 hizmet yılı bulunması da şartlar arasında olacak.

Teklif ilk olarak Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Teklifin şubat ayında yasalaşması bekleniyor.

EYT düzenlemesi Meclis'ten geçtikten sonra 2 milyondan fazla kişiye emeklilik yolu açılacak. 

Ardından emekliler başvurularını yapacak. Hak sahipleri ilk aylıklarını başvuru dilekçesini verdikten sonraki ay başından itibaren alacak.

Etiketler eyt emeklilikte yaşa takılanlar düzenleme eyt düzenlemesi meclis tbmm
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